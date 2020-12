L’Atalanta deve salutare il Papu a gennaio: la società bergamasca ha già individuato il nome giusto per il nuovo Gomez

Fine di un’epoca: gennaio si avvicina e per l’Atalanta sarà il momento di voltare pagina. Finisce l’era del Papu Gomez dopo cinque stagioni segnate dai numeri dell’argentino e da una crescita costante che ha portato la Dea fino ai quarti di Champions League. Quest’anno la squadra di Gasperini è approdata agli ottavi e a febbraio c’è la storica sfida al Real Madrid.

Il Papu però non ci sarà: il 10 nerazzurro quasi sicuramente alla riapertura del mercato sarà ceduto. Decisione presa dopo la rottura con Gasperini: per Gomez non mancano le pretendenti. Dall’Inter al Milan, dalla Roma al Monza che in Serie B sogna il colpaccio da promozione. E mentre l’argentino deve scegliere cosa sarà del suo futuro, l’Atalanta ha individuato il futuro Gomez: Jeremie Boga.

Atalanta, scelto Boga per il dopo Gomez: i dettagli

L’esterno del Sassuolo è stato individuato come il nome giusto per prendere il posto di Gomez nell’attacco atalantino, come raccontato da SerieAnews.com. Ancora a corto di condizione dopo oltre un mese alle prese con il Covid, l’ivoriano lo scorso anno è stato uno dei migliori prospetti della Serie A e piace a tutte le big.

Il Napoli è la squadra che lo ha corteggiato più a lungo, arrendendosi davanti alla richiesta di 40 milioni del Sassuolo. Un ostacolo che ora dovrà affrontare anche l’Atalanta: gli emiliani difficilmente lo lasceranno partire a stagione in corso e toccherà a Percassi – riferisce ‘sportmediaset.it’ – trovare gli argomenti giusti per il sì. Quello che Boga è già pronto a dire: c’è la sfida al Real Madrid nel mirino…