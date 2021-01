Nella classifica delle squadre che hanno speso di più nelle due sessioni di calciomercato del 2020 ci sono Juventus, Napoli e Inter

Tre squadre italiane nella classifica delle 10 squadre che hanno speso di più nelle due sessioni di calciomercato dell’anno solare 2020. Le rappresentanti del nostro paese sono Juventus, Napoli e Inter. I dati elaborati sono stati raccolti da Transfermarkt.

L’Italia è superata soltanto dall’Inghilterra per numero di squadre presenti: sono 4, infatti, le formazioni della Premier League a entrare nella graduatoria dei “Paperoni”. Le sorprese più grandi sono confinate nelle ultime due posizioni.

L’unica squadra tedesca ad entrare nella lista delle squadre che hanno speso di più nel calciomercato dell’anno solare è l’Herta Berlino. Nella classifica della Bundesliga la “Vecchia Signora” del calcio teutonico nonostante ciò occupa il 14esimo posto. Un caso sintomatico del fatto che spendere di più non sempre aiuti a vincere.

Juventus quarta in classifica: è la squadra italiana che ha speso di più sul calciomercato nel 2020

I bianconeri spiccano al quarto posto della speciale classifica dei “Paperoni” comandata dal Chelsea (247.20 milioni). La Juventus ha speso 145.20 M tra gennaio e settembre 2020. Oltre ai Blues di Frank Lampard, davanti alla squadra di Pirlo ci sono pure il Manchester City di Guardiola (171.80 milioni) e l’altra compagine di Manchester, lo United, che ha speso 150.50 M.

Le altre due italiane che hanno investito di più durante quest’anno particolare, in cui il calcio ha accusato un calo di ricavi, sono Napoli e Inter. I partenopei hanno speso 137.85 M per consegnare a Gattuso un organico più completo. Superano i 100 milioni complessivi pure i due mercati dell’Inter. I nerazzurri non hanno badato a spese per accontentare Antonio Conte: 128.92 i milioni stanziati da Zhang.

L’altra sorpresa della top10 è il Benfica. I lusitani hanno condotto due sessioni di mercato faraoniche per un totale di 118.50 M.

Questa la classifica delle squadre che hanno speso di più nel 2020:

Chelsea 247.20 M

Manchester City 171.80 M

Manchester United 150.50 M

Juventus 145.20 M

Tottenham 144.70 M

Napoli 137.85 M

Barcellona 137.00 M

Inter 128.92 M

Benfica 118.50 M

Herta Berlino 110.5 M