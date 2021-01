Il calciomercato della Lazio potrebbe entrare subito nel vivo. Gli infortuni di Correa e il possibile addio di Caicedo potrebbero spingere i biancocelesti a ricercare un nuovo attaccante in maniera immediata.

Come cambierà il calciomercato della Lazio in vista delle prossime settimane? Il club capitolino potrebbe intensificare i contatti per la ricerca di un nuovo attaccante. I troppi infortuni di Correa e il possibile addio di Caicedo, starebbero spingere il club biancoceleste a valutare nuove soluzioni offensive.

Sarà caccia a una seconda punta, o addirittura a due attaccanti qualora Caicedo decida di lasciare la Lazio nei prossimi giorni. Piace Gomez dell’Atalanta, ma la concorrenza dell’Inter sembrerebbe essere insostenibile.

Calciomercato Lazio, assalto a due attaccanti: idea Scamacca?

Come accennato, la Lazio potrebbe puntare a una nuova seconda punta da affiancare a Immobile, Corre e Muriqi, ma anche a un nuovo centravanti, pronto a prendere il posto di Caicedo, ormai pronto a dire addio ai biancocelesti. Su Caicedo resta forte il pressing della Fiorentina, ma occhio anche a Milan, Inter e Juventus.

La Lazio potrebbe valutare anche il possibile affondo su Scamacca, in uscita dal Genoa e corteggiata da Milan e Roma. Le prossime settimane saranno decisive, ma prima bisognerà capire quale sarà il reale futuro di Caicedo.