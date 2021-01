Napoli, maledizione Osimhen: torna ed è positivo al covid

Stagione sfortunata, finora, quella di Victor Osimhen: l’attaccante del Napoli, superato l’infortunio alla spalla è risultato positivo al covid

Continua il calvario di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, come comunicato oggi dal club azzurro, è risultato positivo al tampone naso-faringeo effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dalla Nigeria, dove ha passato le festività. Il calciatore, asintomatico, non ha incontrato il gruppo squadra e dovrà ovviamente essere messo in isolamento.

Napoli, Osimhen ancora out: dopo la spalla, il covid

L’ennesima brutta notizia per la punta, rimasta a lungo fuori dai giochi a causa di un infortunio alla spalla subito in Nazionale e dal quale aveva pienamente recuperato grazie al lavoro specifico svolto nelle scorse settimane ad Anversa. Osimhen era pronto per scendere subito in campo, ma dovrà ancora attendere per tornare a disposizione di Gattuso.

Il tecnico partenopeo, dunque, dovrà ancora fare a meno del suo attaccante principale almeno per le sfide con Cagliari (in programma domenica) e Spezia (di mercoledì 6 gennaio).