Brutte notizie per lo Spezia al rientro dalle vacanze natalizie: Acampora e Ricci sono risultati positivi al Covid e salteranno la prima partita dell’anno con il Verona

Proprio quando l’emergenza Covid, registrata in casa Spezia alla fine del 2020, sembrava finita, ecco che al nuovo giro di tamponi, Acampora e Ricci sono risultati positivi. I due giocatori, a causa del Coronavirus, non potranno essere disponibili nella prima partita dell’anno dei liguri contro il Verona.

A comunicare la notizia della positività al Covid di Gennaro Acampora e Matteo Ricci, è stato lo stesso Spezia attraverso un comunicato apparso sui suoi canali ufficiali. La società spezzina ha fatto sapere che i ragazzi “sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri – 31 dicembre 2020 ndr -“. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato da subito la quarantena.

Spezia, il Covid priva mister Italiano di mezzo centrocampo contro il Verona

Come previsto in questi casi dal protocollo, in considerazione della positività dei due centrocampisti entrambi classe 1994, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami per scongiurare eventuali nuovi contagi. La speranza è che non ci siano nuove defezioni contro i veneti.

Il tecnico Vincenzo Italiano, in ogni modo dovrà inventarsi il centrocampo. Quelle di Acampora e Ricci sono assenze pesanti, anche perché colpiscono la stessa zona del campo. L’allenatore dovrà trovare gli adeguati sostituti e proseguire nel progetto di salvare la squadra nella prima, storica, partecipazione al campionato di serie A.