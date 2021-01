Massimiliano Allegri è stato accostato nuovamente alla panchina di una squadra inglese: questa volta sull’ex Juventus e Milan c’è il Chelsea

Max Allegri e la Premier League, il desiderio del tecnico italiano potrebbe concretizzarsi presto o tardi e questa volta la chance potrebbe arrivare dal Chelsea.

I Blues, quinti, sarebbero al momento tagliati fuori dalle quattro squadre classificate per la Champions.

A pesare sul rendimento della squadra di Franck Lampard è un mese di dicembre profondamente negativo in cui i londinesi hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Il big match di lunedì contro il Manchester City rischia di diventare l’esame verità per il tecnico.

Sulla valutazione del lavoro dell’ex centrocampista inglese incide anche il calciomercato faraonico condotto in estate da Abramovic, che non ha badato a spese per rinforzare la rosa nel tentativo di tornare competitivo per il titolo.

Premier League, Allegri nel mirino del Chelsea: le alternative sono Tuchel e Valverde

Il tecnico ha ottenuto la qualificazione per gli ottavi di Champions in un girone morbido. Il focus però si è ora ristretto sulla Premier, dove il Chelsea non riesce ancora a trovare continuità. Fichajes.net ha così già riportato la lista degli allenatori che potrebbero sostituire Lampard alla guida dei Blues.

Tra i candidati c’è anche Max Allegri. L’allenatore italiano in un’intervista al New York Times di un mese fa ha ammesso candidamente il suo desiderio di confrontarsi con il calcio inglese e dunque accetterebbe ben volentieri l’incarico del Chelsea, dopo che nelle scorse settimane è stato già accostato alla panchina dell’Arsenal.

L’ex allenatore di Juventus e Milan dovrebbe battere una folta concorrenza per assicurarsi il posto. Il media spagnolo, infatti, riferisce anche le alternative a Massimiliano Allegri. Il Chelsea starebbe pensando in particolare ad altri due tecnici.

Il primo profilo al quale il Chelsea dà la caccia è quello di Thomas Tuchel, appena rilevato da Maurizio Pochettino al Paris Saint Germain. Il secondo nome avvicinato ai londinesi è invece quello di Ernesto Valverde. Quest’ultimo aspetta una chiamata dopo aver chiuso in anticipo il suo rapporto con il Barcellona, che nello scorso campionato lo ha sostituito con Quique Setien.