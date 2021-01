Christian Eriksen è in uscita, il Psg pronto a farsi sotto e l’Inter può approfittare: c’è uno scambio che metterebbe d’accordo tutti.

Resta avvolto nel mistero quello che sarà il futuro di Christian Eriksen. Il giocatore dell’Inter, come noto, è in uscita e si sta cercando la soluzione migliore sia per il danese ma anche per il club nerazzurro.

La prossima sessione di calciomercato sarà cruciale per risolvere una situazione spinosa, che tiene banco ormai da diversi mesi. Il poco impiego dell’ex Tottenham da parte di Conte, infatti, è stato motivo di forti critiche nei confronti dell’allenatore.

Da qui, evidentemente, la decisione da parte della società di lasciarlo partire. Una scelta che farà bene sia alla compagine nerazzurra ma anche (e probabilmente soprattutto) allo stesso Eriksen.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Inter tenta il colpo dal Psg, sul piatto finisce Eriksen

E proprio grazie alla partenza di Eriksen che l’Inter potrebbe intavolare e concludere un colpo importante. Il fronte aperto sarebbe in Francia, ed in particolare a Parigi. In casa Psg, infatti, è tempo di grandi cambiamenti.

Pochettino sarà l’allenatore scelto per prendere il posto di Tuchel (anche se non è ancora ufficiale), e proprio il nome di Eriksen sembra quello scelto dal tecnico argentino per rinforzare la rosa parigina.

LEGGI ANCHE >>> Milan, alla ricerca di un centrocampista: individuato l’affare per Pioli

Per l’Inter l’occasione è ghiotta, visto l’interesse verso un elemento del parco giocatori della squadra francese: Paredes, infatti, sarebbe il giocatore su cui Antonio Conte tiene gli occhi puntati. Proprio lo scambio con Eriksen rappresenterebbe la chiave.

Tra Inter e Paris Saint Germain il discorso potrebbe infiammarsi: tutte le parti chiamate in causa avrebbero da guadagnare, il che può rendere la trattativa facile da chiudere probabilmente anche in breve tempo.