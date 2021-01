Juve, parla Pirlo pre-Udinese: “Abbiamo parlato per superare il ko con la Fiorentina, fissati gli obiettivi per la stagione”

Pirlo svela i dettagli del meeting interno

Pirlo svela anche cosa ha detto ai suoi calciatori nella riunione interna: “Abbiamo discusso della gara contro la Fiorentina: è stata completamente sbagliata per atteggiamento, non avremmo dovuto finire così il 2020. Una bella riunione nella quale abbiamo anche parlato degli obiettivi futuri, produttiva. Ho spiegato che non voglio vedere più partite come quella contro la Fiorentina, ma abbiamo fatto anche un buon cammino. Sono convinto che si può far meglio, abbiamo tutto per poter fare meglio”.

“Ci si muove tra tante difficoltà alla Juve”

“Gennaio – spiega Pirlo – sarà un mese importante, con tanti match in diverse competizioni. Ci sarà spazio per tutti gli uomini in rosa, giocare in pochi giorni toglie tante energie. Da calciatore i giudizi sono diversi, quando alleni un giorno sei alle stelle e il giorno dopo non hai fatto niente. Quando sei l’allenatore della Juve ti muovi in tante difficoltà, ma sono pronto. Hanno ripreso anche gli ultimi infortunati come Demiral, Arthur, Chiellini. Speriamo di averli per le prossime partite”.