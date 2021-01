Il Real Madrid si affaccia in casa Inter per strappare ad Antonio Conte uno dei pezzi pregiati della Rosa. Hakimi è nel mirino dei Blancos.

Il Real Madrid di Florentino Perez ha le idee chiare per costruire la squadra del futuro e ritornare ad avere l’egemonia in Europa. Il club spagnolo ha una lunga lista di desideri sulla quale ci sono scritti i nomi dei top player sparsi per il continente. Non solo Haaland e Mbappe, nel mirino c’è anche un calciatore che milita in Serie A.

Calciomercato Inter, il Real Madrid punta Hakimi

Tra i super desideri del Real Madrid, c’è anche Achraf Hakimi dell’Inter. Il difensore dei nerazzurri è una vecchia conoscenza del club spagnolo: il marocchino, infatti, è cresciuto nelle giovanili dei Blancos. Il presidente Florentino Perez l’ha mess nel mirino. Proprio la scorsa stagione, l’Inter l’aveva acquistato proprio dal club iberico, dopo i due anni di prestito al Borussia Dortmund. Gli spagnoli non hanno nessun diritto di recompra sul calciatore, ma solo un diritto di prelazione. Ciò significa che, qualora qualcuno bussasse alle porte dell’Inter, gli spagnoli potrebbero pareggiare l’offerta ed accaparrarsi nuovamente il cartellino del laterale. Operazione complessa, anche perché il club italiano ha speso 40 milioni di euro più bonus per strapparlo alla concorrenza. La dirigenza lo lascerebbe partire solo per una cifra pari al doppio di quanto speso qualche mese fa. A riportare la notizia è il portale ‘El Gol Digital‘.

