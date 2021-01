Un’altro rinvio in Premier League causa Coronavirus. A causa dell’elevato numero di contagi tra le fila del Fulham è stata rinviata un’altra partita.

In Premier League è emergenza Coronavirus. Dopo il paventato stop al campionato, la Premier ha deciso di continuare a scendere in campo, ma adesso le cose rischiano di complicarsi ulteriormente. Già la scorsa settimana, infatti, il Fulham presentava diversi casi di positività al Covid-19. Proprio per questo motivo, il club è stato costretto a saltare la gara contro il Tottenham onde evitare di complicare le cose.

Premier League, rinviata Burnley – Fulham

Non si spegne il focolaio Covid-19 al Fulham. Per questo motivo, la Federazione inglese ha deciso di rimandare la gara in programma per domani tra Burnley e Fulham per evitare di disperdere il contagio e peggiorare ulteriormente le cose. Si tratta del secondo rinvio consecutivo per il Fulham, costretto a saltare, per lo stesso motivo, la gara contro il Tottenham di Jose Mourinho.

We can confirm that tomorrow’s away fixture at Burnley has been postponed.#FFC — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 2, 2021

La decisione non rese felice il tecnico degli Spurs. Lo Special One sollevò la polemica per lo scarso preavviso sulla decisione. Adesso, al peggio è stato posto rimedio: con un giorno di anticipo è stata presa la decisione ufficiale.