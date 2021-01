Caos Covid in Serie A. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Cagliari e Napoli, la società sarda ha diramato un comunicato ufficiale.

Il Coronavirus continua a creare numerosi disagi al mondo del calcio. L’emergenza sanitaria ha colpito anche la Serie A. A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Cagliari e Napoli, spuntano fuori ben tre casi di positività tra i sardi.

Cagliari, tre positivi al Covid

Il Cagliari, con un comunicato ufficiale, ha diramato la notizia. Tra pochi minuti, i sardi scendono in campo contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Cagliari Calcio comunica gli ultimi test sanitari eseguiti hanno evidenziato la positività al Covid-19 del calciatore Andrea Carboni e di un componente dello staff: i due soggetti sono stati prontamente isolati come stabilito dalle normative. Negativi gli altri componenti del gruppo squadra che, in osservanza del protocollo, inizieranno l’isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il Club ha avviato tutte le procedure, in contatto con le autorità sanitarie competenti”.

