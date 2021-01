Le big di Serie A a caccia di nuovi talenti: due i centrocampisti che hanno calamitato le attenzioni di Juventus, Inter, Napoli e Roma

Venticinque anni l’uno, diciannove l’altro, in comune la zona in cui agiscono, il centrocampo. Il primo, Mattia Zaccagni, ha già un paio di anni di esperienza in Serie A; il secondo, Nicolò Rovella, ci ha messo pochi mesi per imporsi sul grande palcoscenico. Ora entrambi sono contesi dalle big del nostro campionato a suon di offerte. Per il 19enne centrocampista del Genoa il futuro appare già segnato: Rovella sarà un calciatore della Juventus, salvo colpi di scena. Per lui i bianconeri, nonostante il contratto in scadenza a giugno, hanno messo sul piatto un’offerta da 10 milioni di euro, controbilanciata da qualche pedina di scambio (il Genoa ha chiesto Frabotta). Domani potrebbe arrivare la fumata bianca.

Rovella-Juventus: Inter, Napoli e Roma si contendono Zaccagni

Con Rovella destinato alla Juventus, c’è un altro talento italiano emergente che fa gola alle big. Mattia Zaccagni è uno dei punti di forza del Verona di Juric e dall’Inter al Napoli, passando per la Roma, sono tante le big che lo vorrebbero. Il prezzo fissato da Setti è tutt’altro che basso: almeno 15 milioni di euro per il sì. Giuntoli vuole sfruttare i buoni rapporti con il Verona per imbastire una trattativa stile Rrhamani: acquistarlo a gennaio e lasciarlo per sei mesi in prestito. Il problema è che l’offerta azzurra non va oltre gli 8 milioni.

Inter e Roma anche non arrivano alle richieste della società veneta, ma intanto non mollano la presa. Rovella-Juventus e Zaccagni chissà dove, ma intanto la Serie A riscopre anche i talenti emergenti.