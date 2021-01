Si avvicina il ritorno di Paul Pogba alla Juventus: la mossa del Manchester United rende l’affare possibile

Un passo avanti verso il ritorno: Paul Pogba alla Juventus è ipotesi fattibile, anzi probabile. Non a gennaio, quando colpi di questo livello quasi sicuramente non ci saranno, ma in estate il francese diventerà oggetto prezioso in un mercato si spera più ricco di quello attuale.

Intanto i bianconeri possono registrare il via libera che arriva da Manchester: lo United, come riferisce il ‘Mirror’, ha accettato di cedere Pogba in estate, rendendosi conto che non arriverà il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Allora i Red Devils non indugeranno e proveranno a trovare la giusta offerta per recuperare un po’ dell’esborso economico fatto ormai quattro anni fa.

Juventus, lo United cede Pogba in estate: i dettagli

La decisione del Manchester United di avallare la volontà di Pogba di cambiare squadra in estate, fa felice la Juventus. I bianconeri a gennaio non avrebbero potuto far partire l’assalto al francese se non a condizioni molto favorevoli (prestito con diritto di riscatto), ora Paratici avrà tempo e modo di pianificare l’offerta che convinca i Red Devils e il calciatore.

Ovviamente la Juve dovrà guardarsi dalla concorrenza: Real Madrid e Psg potrebbero farsi avanti per il ‘Polpo’ con i bianconeri che potranno giocarsi la carta del legame tra il calciatore e Torino.