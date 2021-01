La Juventus cerca una punta ma non pare interessata ad aspettare troppo per Fernando Llorente: Paratici pensa a Pellè, colpo a costo zero

Tutti pazzi per Llorente…ma c’è chi è pronto a consolarsi con Pellè, come la Juventus. Non è il titolo di un film ma potrebbe essere il leitmotiv del calciomercato bianconero. Pirlo vedrebbe di buon occhio il ritorno dell’attaccante ex Athletic Bilbao tuttavia bisogna vincere le resistenze del Napoli, che a gennaio potrebbe già perdere Milik, sul quale l’Atletico Madrid è in pole. Sul polacco c’è anche l’Olympique Marsiglia.

Calciomercato.it ha fatto il punto della situazione. La Juventus ha ancora Fernando Llorente in cima alla sua lista dei desideri per la prossima finestra di riparazione. Sull’attaccante basco del Napoli ci sarebbe anche il Milan, a caccia di una punta centrale con cui rinforzare il reparto offensivo. Tutte e due le pretendenti però aspettano notizie dalla città partenopea, dove Aurelio De Laurentiis non vuole fare sconti per l’esperto attaccante in scadenza a giugno.

Juventus, Pellè è l’obiettivo se non dovesse arrivare Llorente: può arrivare gratis ma è appetito da altri club

Llorente potrebbe trattare per accordarsi con una nuova squadra, considerata l’imminenza della scadenza del suo contratto. Juventus e Milan però mirano a concretizzare il suo arrivo già a gennaio e questo chiaramente complica le cose alla luce della posizione di De Laurentiis e della possibilità che Milik lasci Napoli già a gennaio.

La Juventus per non essere costretta ad aspettare a lungo per il suo nuovo attaccante, sta dunque studiando altre soluzioni low cost. Quella che conduce a Graziano Pellè sarebbe addirittura gratuita poiché il calciatore di San Cesario di Lecce arriverebbe a costo zero al termine della sua lunga esperienza cinese.

Per mettere le mani sull’attaccante italiano, Paratici dovrà battere la concorrenza che si è innescata. L’ultimo ad aggiungersi alla corsa è il West Ham. Pellè, attenzionato dalla Juventus, in questo caso tornerebbe in Premier League, campionato che lo ha già visto protagonista con la maglia del Southampton. Nella lista delle pretendenti ci sarebbe poi anche una formazione degli Emirati Arabi.