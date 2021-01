Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dovrà fare a meno di un top player per la gara contro l’Udinese di Luca Gotti. Out dai convocati Alvaro Morata.

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, deve fare i conti con un’assenza pesante. Il tecnico dei bianconeri ha dovuto escludere dalla lista dei convocati un top player della sua formazione. Alvaro Morata, infatti, non prenderà parte alla sfida contro la squadra friulana per un problema fisico.

Juventus, out Morata contro l’Udinese

Alvaro Morata non scenderà in campo contro l’Udinese. L’attaccante spagnolo, infatti, non prenderà parte al match. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera con un comunicato ufficiale apparso sui propri canali ufficiali: “Non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri”.

Juventus, i convocati di Pirlo

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca.