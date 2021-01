Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, è finito nel mirino dei tifosi nerazzurri dopo essere stato protagonista, in negativo, del primo tempo di Inter – Crotone.

Arturo Vidal è finito nel mirino della critica dei tifosi dell’Inter. Il centrocampista di Antonio Conte è stato sommerso di critiche dopo aver procurato un calcio di rigore a favore del Crotone per un fallo commesso nella propria area di rigore.

Inter, Vidal protagonista in negativo

I tifosi dell’Inter, alla fine del primo tempo, si sono riversati sui social network per sommergere di critiche il centrocampista nerazzurro. L’ex Juventus e Bayern Monaco è stato il peggiore in campo della formazione di Antonio Conte nei primi quarantacinque minuti di gioco della gara contro il Crotone. Al minuto 35, il centrocampista ha atterrato in area di rigore Arkadiusz Reca. Dopo un consulto al VAR, il direttore di gara Gianluca Aureliano ha assegnato il penalty alla formazione calabrese. Dal dischetto Golemic non sbaglia e batte Handanovic, portano il tabellone sul momentaneo 2-2. Nei successivi dieci minuti di gioco, la formazione di casa non riesce a riportarsi in vantaggio. Il primo tempo si conclude in perfetta parità.

Ci sarà un motivo se ce lo hanno regalato con buonuscita #vidal #carrellodeibolliti — Carlo Garofalo (@SantiagoOC_15) January 3, 2021