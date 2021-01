Occhi puntati sul calciomercato della Fiorentina e al retroscena sul nuovo centravanti. La Viola darà fiducia totale a Vlahovic o arriverà anche un nuovo attaccante?

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe partire con la caccia a un nuovo attaccante. Nonostante la società abbia confermato la totale fiducia nei confronti di Vlahovic, non è escluso che la Viola possa valutare l’affondo su un nuovo attaccante. Un nuovo rinforzo offensivo in concomitanza con l’addio certo di Cutrone e Kouamè.

L’ex Milan piace allo Spezia e al Crotone, ma occhio anche all’Udinese dopo il recente ko di Pussetto. Il secondo, invece, come confermato nelle ultime ore, potrebbe far ritorno al Genoa. La Fiorentina, quindi, tratterà Vlahovic a Firenze senza il minimo dubbio, ma il giovane attaccante sarà affiancato, quasi sicuramente, da un nuovo centravanti, magari più esperto e che accetti serenamente la panchina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Fiorentina, piacciono Nzola e Llorente: Milik affare impossibile

Crescono le quotazioni di Nzola e Llorente. Il primo piace particolarmente a Prandelli: forza fisica, abilità nell’uno contro uno e ottima difesa della palla. Il secondo, invece, assicurerebbe grande esperienza, centimetri e fiuto del gol in area di rigore.

LEGGI ANCHE>>> Goleada dell’Atalanta, vince anche Gattuso! Stop di Lazio e Fiorentina

Sfumato sul nascere il sogno Milik. L’attaccante del Napoli, in uscita dal club azzurro, piace in Premier League e Liga. Sul polacco resta forte anche l’interesse di Juventus, Milan e Inter. La soluzione Fiorentina, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe ormai tramontata in maniera definitiva.