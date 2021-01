Il calciomercato dell’Inter partirà dalla ricerca di un vice Lukaku. Pellè sarebbe balzato in testa alla lista dei papabili acquisti. Non è escluso anche l’arrivo di una seconda punta.

Il calciomercato dell’Inter si prepara a entrare ufficialmente nel vivo già nel corso dei prossimi giorni. Come confermato da Conte in più di circostanza, i nerazzurri tenteranno l’affondo su un nuovo centravanti, un attaccante forte fisicamente capace di recitare al meglio il ruolo di vice Lukaku.

Pellè, svincolato dopo l’addio al campionato cinese, potrebbe rappresentare la prima soluzione per il club nerazzurro. Profilo esperto e ideale per completare il reparto offensivo dell’Inter. Non solo, occhio anche a Llorente, altro obiettivo concreto dei nerazzurri. Impossibile arrivare a Dzeko, il quale non lascerà la Roma nelle prossime settimane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Pellè scale le gerarchie: è il pupillo di Conte

Pellè, già allenato da Conte durante gli europei del 2016, potrebbe dire sì ai nerazzurri già nel corso dei prossimi giorni. Sarebbe un grosso sgarbo di mercato alla Juventus, che sta cercando di convincere a sua volta l’ex Southampton. Come accennato, l’Inter potrebbe valutare il doppio affondo sul mercato. Ok Pellè, ma possibile assalto a anche a Gervinho, altro obiettivo di Conte per completare il reparto offensivo interista con velocità e imprevedibilità.

LEGGI ANCHE>>>Inter, pazza idea di mercato: Lukaku via in uno scambio Hollywoodiano

Per quel che riguarda le cessioni, Eriksen e Vecino diranno sicuramente addio, così come Pinamonti, attualmente fermo ai box, ma lontano dai progetti futuri di Conte e del club interista.