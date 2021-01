L’Inter ormai lanciata in campionato starebbe pensando ad uno scambio clamoroso con il Chelsea che portebbe a Milano due giocatori in cambio di Lukaku.

È sempre Romelu Lukaku. Da quando la stagione scorsa ha messo piede a Milano per diventare la nuova punta dell’Inter si è preso la scena a suon di prestazioni e finchè ci sarà lui nulla sembra destinato a cambiare in questo senso.

Il gigante belga, quest’anno 12 gol in 14 partite di campionato, ha conquistato tutti, dall’allenatore ai tifosi, con la sua leadership ed il suo impegno. Il suo valore di mercato è addirittura cresciuto da quando veste il nerazzurro, salendo a circa 90 milioni di €.

Tutto ciò rende l’ipotesi di mercato avanzata da calciomercatoweb.it incredibilmente intrigante, ai limiti dell’inverosimile. La suggestione vorrebbe un Frank Lampard pronto a tutto per riportare Lukaku sulla sponda inglese della Manica, tanto che avrebbe offerto all’Inter ben due giocatori in cambio, all’interno di un’operazione dal valore stimato attorno ai 200 milioni complessivi.

Per l’Inter si tratterebbe di un cambiamento radicale

L’allenatore del Chelsea sarebbe pronto a rinunciare ai servigi di Jorginho e Timo Werner, con il giovane tedesco che sebbene non stia rendendo come l’anno scorso resta un talento offensivo in grado di incantare all’interno di un sistema a lui congeniale.

Come detto Lukaku è da sempre una delle note più positive dell’Inter di Conte, che dovrà pensare alla mossa migliore in ottica futura, per quanto concerne la costruzione di una squadra in grado di puntare a vincere titoli (non solo nazionali).