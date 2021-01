Graziano Pellè è ufficialmente svincolato dal suo club cinese e pronto quindi per un ritorno in Europa. La Juventus non vuole farsi sfuggire l’occasione.

La Juventus è alla ricerca di un quarto attaccante da mettere in rosa, ormai è un dato di fatto. È nota anche la tipologia di calciatore che Paratici e Pirlo hanno preso in considerazione, dopo le ultime dichiarazioni dell’allenatore su Olivier Giroud.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Colpo complicato quello che porterebbe il francese in bianconero a Gennaio, il che apre quindi uno spiraglio su un giocatore già finito nel mirino di altre squadre e addirittura accostato ai rivali dell’Inter nel recente passato, grazie alla sintonia esistente con l’attuale allenatore nerazzurro.

È possibile un’operazione low cost per sostituire al più presto Morata

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’ammissione di Pirlo: l’obiettivo è Giroud

Trattasi di Graziano Pellè, che secondo Tuttosport è a poche ore da un ritorno in Europa, dopo essersi svincolato dal suo ormai ex club in Cina. Stando a quanto riporta il quotidiano Torinese saranno le prossime ore a decidere del futuro del trentacinquenne attaccante, con la Juventus che dovrà eventualmente sostenere la concorrenza decisa del West Ham.

Nonostante Pellè sia solo l’ultimo di una lista di nomi fatti per coprire il ruolo di punta (Giroud, Llorente), la riuscita dell’operazione è decisamente verosimile, visto il basso costo, la necessità di sostituire Morata e le caratteristiche tecniche del calciatore.