Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, ha negato ufficialmente l’interesse per Sami Khedira. Il giocatore della Juventus non andrà a Liverpool a gennaio.

Si parla spesso del mercato della Juventus, con molti nomi (a volte altisonanti) associati alla società di Torino, alla ricerca di giocatori da consegnare nelle mani dell’allenatore Andrea Pirlo per rinforzare la squadra in vista della sfida su due fronti che questa seconda metà di stagione propone ai bianconeri, impegnati in una difficile rincorsa alle zone alte della classifica e nel prosieguo dell’avventura europea.

Si cercano in particolare una punta da affiancare a quelle già in rosa e ad un centrocampista centrale. Alla Continassa si lavora però anche sulle operazioni in uscita, anche se spesso sottotraccia. A proposito di questo è battuta da tempo la pista che vuole Sami Khedira lontano dalla Vecchia Signora, lontano dall’Italia ma non dagli italiani, vista e considerata l’ipotesi di un trasferimento all’Everton di Carlo Ancelotti.

Ancelotti ha rilasciato dichiarazioni su Radio 1 riguardanti il giocatore

Proprio l’allenatore dei Toffees ha negato in diretta radiofonica l’eventualità del trasferimento del centrocampista tedesco in maglia Blues, rispondendo così alle domande di Radio Anch’io Sport, in onda su Radio 1: “Khedira all’Everton? No. Gli investimenti li abbiamo fatti a giugno e quelli bastano”.

Parole chiare che non lasciano spazio a dubbi. Non c’è dubbio nemmeno sull’estraneità di Khedira al progetto di Pirlo, ne sul fatto che l’ex Real Madrid sia ai titoli di coda nella sua storia bianconera.