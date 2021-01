Il Napoli punta Zaccagni del Verona: pronta un’offerta da 9 milioni. Richieste per Milik da OM ed Atletico Madrid

Il Napoli insiste per Zaccagni, dopo le prime schermaglie delle scorse settimane. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per il centrocampista scaligero non sono arrivati interessi concreti da parte del Milan. L’unico vero interesse è solo quello partenopeo. Il club azzurro, per bloccarlo ora in vista di giugno, ha parlato già con l’Hellas e sta dialogando con l’entourage del giocatore. Si tenta tentando un’operazione stile Rrahmani fatta lo scorso mercato di gennaio, ma non depositando già il contratto. Quello che sta provando a fare patron De Laurentiis è strappare un impegno morale al Verona, società con la quale i rapporti sono buonissimi: si lavora su un’operazione da circa 8-9 milioni di euro più bonus.

Zaccagni è stato autore di una splendida rete nell’ultimo turno di campionato: una rovesciata che ha regalato all’undici di Juric la vittoria sullo Spezia in una gara difficile e sbloccata da una grande giocata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milik ancora bloccato dalle richieste di De Laurentiis

Sempre sul fronte Napoli, c’è il capitolo Milik: l’Atletico Madrid, sempre secondo la redazione di Sky, ed il Marsiglia hanno fatto due offerte da 6-7 milioni rifiutate da De Laurentiis che continua a chiedere 15 milioni di euro per il polacco.

LEGGI ANCHE >>> La Juve vuole Gomez: possibile scambio con Bernardeschi

Non si scende da questa soglia, ma spagnoli e francesi non pensano a rilanci. Milik può anche andare a scadenza di contratto”