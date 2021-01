Secondo Sky Sport: “Solo la Juventus si è informata su Gomez e si potrebbe pensare ad uno scambio con Bernardeschi”

Alejandro Gomez potrebbe clamorosamente finire alla Juventus. Uno scenario clamoroso, svelato questa sera da ‘Sky Sport’. Ecco la ricostruzione: “L’Atalanta chiede tanto per Gomez, almeno 10 milioni di euro, ma il Papu ha ricomposto la frattura con il presidente Percassi nei giorni scorsi. Se Eriksen dovesse esser venduto, allora l’Inter può pensare di prendere Gomez potendo investire anche una buona cifra. Ma, per ora, l’Inter non ha ricevuto offerte, neanche in prestito per il danese. Delle grandi, solo la Juventus si è concretamente informata su Gomez e si potrebbe pensare ad uno scambio con Bernardeschi. Il calciatore della Juve, però, non ha mai realmente preso in considerazione l’idea di lasciare la maglia bianconera e guadagna tanto. L’Atalanta deve riflettere su questo dato e dovrebbe provare a convincere l’attaccante ex viola a trasferirsi a Bergamo”

Uomini mercato in cerca di sistemazione

Si parla da tanto tempo di Bernardeschi in uscita dalla Juventus: scavalcato da Chiesa nelle gerarchie, di fatto entra solo negli ultimi minuti, come è accaduto nella gara contro l’Udinese.

La Juventus è stata pronta a cedere in prestito da tempo Bernardeschi. Ci ha provato prima con il Napoli nell’affare Milik, poi si è anche parlato di una possibile trattativa con il Milan per Leao.

Finora, però sono arrivati solo rifiuti. Gli stessi che giungono a Bergamo, sponda societaria, per il rientro del Papu Gomez in squadra. Pessina, ormai, si sta consacrando e la società orobica è pronta a monetizzare per la cessione.