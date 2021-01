L’interesse di Zaccagni da parte del Napoli è concreto, arriva la conferma da parte dell’agente del calciatore di casa Verona.

Mattia Zaccagni è l’uomo del momento. Il giocatore del Verona ha attirato su di sé grande attenzione, e proprio per questo sono diversi i club che si starebbero interessando in maniera concreta.

Un avvio di campionato che ha convinto gli estimatori del giocatore ad accelerare i contatti sia con l’entourage ma anche con il club clivense. Nonostante la crisi economica che ha investito il calcio italiano, quella di Zaccagni potrebbe essere un’operazione che varrebbe la pena portare a termine.

Tra i club interessati c’è anche il Napoli di Gattuso, squadra che sembra non solo essere interessata ma anche pronta fin da subito a mettere le mani sul giocatore. Per il futuro, infatti, quella del club di De Laurentiis potrebbe essere un’operazione stile Rrahmani.

L’eventualità, infatti, potrebbe essere quella di bloccare il giocatore a gennaio, per poi portarlo all’ombra del Vesuvio in estate. Un modo anche per rinviare l’emissione di denaro in un periodo di particolare difficoltà.

Napoli su Zaccagni, la conferma dell’agente

Il Napoli, insomma, è il club che starebbe pensando concretamente a Zaccagni. La conferma arriva dalle parole di Fausto Pari, agente del giocatore del Verona, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale azzurra.

“Il ragazzo sta facendo molto bene, è entrato nell’orbita di grossi club e tra questi c’è anche il Napoli”, le parole di Pari a Radio Kiss Kiss Napoli. La conferma, insomma, che su Zaccagni l’interesse azzurro è più che mai concreto.

“Bisogna chiedere però al Verona, per ora è troppo presto parlare dove potrà andare, ma credo che l’Hellas non se ne privi prima della fine della stagione”, questo un ulteriore passaggio che farebbe pensare ad un’operazione, come detto, stile Rrahmani.