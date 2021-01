Tegola per Filippo Inzaghi. L’allenatore del Benevento dovrà fare a meno di uno dei giocatori più in forma del momento. Out Gaetano Letizia.

Brutta notizia per il Benevento e per Filippo Inzaghi. L’allenatore del club campano dovrà fare a meno di uno dei giocatori più in palla per un bel po’. Le Streghe, impegnate oggi nella sfida contro il Cagliari alle 12:30 alla Sardegna Arena, hanno escluso dai convocati Gaetano Letizia, uscito anzitempo dal campo durante la sfida contro il Milan di Pioli. La gara del difensore napoletano è durata solo 39 minuti.

Infortunio Letizia, lungo stop

In un momento piuttosto positivo del suo campionato, Gaetano Letizia è costretto a fermarsi. Il difensore del Benevento, uscito acciaccato dal match contro il Milan, sarà fermo ai box per un po’. Una beffa inaspettata, visto che, subito dopo il match contro i rossoneri, le sue condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, invece, Letizia sarà costretto allo stop forzato per circa due mesi. Il consulto con lo staff medico del club, alla vigilia della gara contro i sardi, ha dato esito negativo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della gamba destra che lo costringerà a stare lontano dal terreno di gioco per circa due mesi. Una bella tegola per mister Inzaghi che perde un pezzo pregiato ed un titolare fisso. Da oggi, il calciatore seguirà una tabella riabilitativa personalizzata per provare a rientrare il prima possibile. In ogni caso, non sarà calcata la mano: Inzaghi non vuole correre rischi e non gradirebbe ricadute.

