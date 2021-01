Il calciomercato della Juventus di gennaio potrebbe partire dall’affondo su un attaccante di qualità ed esperienza. Quagliarella resta in cima ai desideri del club bianconero.

Il calciomercato della Juventus si baserà su un doppio-triplo acquisto e due possibili cessioni. Caccia a un nuovo attaccante, un giocatore capace di attaccare gli spazi, ma ideale anche nel gioco di sponda e nel lavoro di boa verso i compagni di reparto.

Continue conferme sul possibile affondo per Quagliarella. L’attuale attaccante della Sampdoria sarà il primo obiettivo bianconero. Tutto dipenderà dalle reali intenzioni della Juventus e dal possibile contratto che il club piemontese presenterà all’attaccante doriano. 6 mesi l’offerta juventina, un anno di contratto le richieste di Quagliarella. Questo ciò che riporta Alfredo Pedullà.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Quagliarella in pole: sfumato Giroud

Quagliarella primo obiettivo, ma attenzione anche al piano Giroud. L’attaccante del Chelsea difficilmente lascerà Londra nell’attuale sessione di mercato, anzi, nelle ultime ore sarebbe trapelata la conferma dell’incedibilità del francese. Juventus pronta a dirottare le sue attenzioni altrove.

LEGGI ANCHE>>>Milan-Juventus si gioca: bianconeri partiti, non ci sono altri positivi

Restano vive anche le suggestioni Llorente e Pellè. Per il primo si tratterebbe di un ritorno, ma bisognerà aspettare i piani del Napoli e i recuperi dagli infortuni di Mertens e Osimhen. Per il secondo, invece, ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter, attualmente in pole per la corsa all’ex attaccante di Lecce e Parma.