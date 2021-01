Tutti negativi i tamponi effettuati oggi dalla Juventus: i bianconeri sono partiti per Milano e la gara di stasera si giocherà

Milan-Juventus si giocherà. Dopo i dubbi circolati ieri sera, con l’ASL di Torino che si era definita pronta ad intervenire per bloccare la trasferta in caso di sospetto focolaio covid, i tamponi effettuati oggi sono risultati tutti negativi.

La comitiva bianconera, dunque, è partita pochi minuti fa in pullman per raggiungere Milano, dove stasera, alle 20:45, sfiderà i rossoneri di Pioli. La Vecchia Signora ha diramato anche l’elenco dei convocati per il match: confermate, quindi, le assenze di Morata (infortunato) e dei positivi Cuadrado e Alex Sandro. Presenti anche i giovani Dragusin, Fagioli, Di Pardo e Da Graca dell’under-23.