Alle 15 luci accese allo stadio Olimpico di Roma, scendono in campo la Lazio di Inzaghi e la Fiorentina di Prandelli.

Uno dei match più interessanti di questo turno infrasettimanale di Serie A. La Lazio di Inzaghi ha bisogno di certezze, e cosi la vittoria racchiude in sé un significato molto importante per i biancocelesti. La Fiorentina, invece, pare aver dato una sterzata alla stagione, ma per Prandelli servono ulteriori segnali. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!