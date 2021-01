Pellè all’Inter per dare una valida alternativa a Lukaku nel ruolo di centravanti. Questa la priorità nerazzurra. Smentito Eder, ma attenzione alla possibile sorpresa.

Pellè all’Inter per completare il reparto offensivo nerazzurro. Questo il piano di mercato dell’Inter in vista delle prossime settimane. L’ex Lecce e Parma sarebbe stato indicato da Conte come pedina ideale per infoltire l’attacco interista in vista della seconda parte della stagione.

Come evidenziato da Alfredo Pedullà, non ci sarebbero riscontri sul reale interessamento dei nerazzurri su Eder. L’ex Inter e Sampdoria, dopo l’esperienza in Cina, potrebbe aprire le porte al ritorno in Italia, ma i nerazzurri sembrerebbero essere decisamente defilati.

Pellè all’Inter e la doppia alternativa offensiva in vista di gennaio

Pellè, ora come ora, resta il primo obiettivo del mercato nerazzurro per quel che riguarda il ruolo di vice Lukaku. Nelle ultime ore, però, starebbero avanzando le quotazioni di Llorente. L’attaccante del Napoli, pupillo di Conte, sarà la prima alternativa all’ex attaccante del Parma. Situazione da monitorare con calma anche per quel che riguarda il capitolo cessioni: certo l’addio di Eriksen, occhio anche a Vecino, ormai ai saluti.

L’Inter osserva attentamente anche la pista Gervinho. L’attuale attaccante del Parma potrebbe rappresentare una valida alternativa offensiva per regalare a Conte una variante tattica basata sul contropiede e sulle ripartenze.