Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha rotto il silenzio social, postando una foto che lascia intendere diverse interpretazioni.

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è finito nel mirino della critica. Anzi, nel mirino dei social network. Il motivo? Il suo ultimo tweet, che ha rotto un silenzio social lungo più di un anno. Si tratta di una semplice foto? Qualcuno l’ha intesa come una stilettata nei confronti del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Agnelli, il post su Twitter

Proprio nel giorno in cui sono state pubblicate, dal Collegio di Garanzia dello Sport, le motivazioni della sentenza dello scorso 22 dicembre, relativa alla gara mai giocata contro il Napoli, il numero uno del club bianconero ha rotto il silenzio social. L’ultimo post risaliva addirittura al 16 agosto 2019, data in cui ricordò le vittime dell’Heysel. Questa mattina, invece, ha postato la foto di due pullman della società all’esterno di San Siro. Un post che non è di certo passato inosservato.

La compagine guidata da Andrea Pirlo, infatti, nonostante i contagi da Coronavirus di Cuadrado ed Alex Sandro, ha regolarmente giocato la gara contro il Milan di Stefano Pioli. Solo una foto per celebrare la vittoria, oppure una frecciata al Napoli? Mistero…

