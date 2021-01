Fabio Quagliarella resterà, con ogni probabilità alla Sampdoria di Massimo Ferrero. L’attaccante blucerchiato sembra aver rifiutato l’opzione Juventus.

Si è spenta prima del previsto quella che sarebbe potuta essere la telenovela del calciomercato invernale. Fabio Quagliarella ha detto ‘no’ alla Juventus. Il club bianconero l’ha corteggiato, nelle ultime settimane, provando a strapparlo a Claudio Ranieri. Resterà alla Sampdoria per continuare a trascinare i blucerchiati più in alto possibile in classifica. Continuerà ad essere, senza dubbio, il punto fermo dell’attacco ligure.

Quagliarella giura amore alla Sampdoria

Ad un post sul proprio profilo Instagram, Fabio Quagliarella ha affidato i propri pensieri: “Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così”.

Continuerà, dunque, la storia d’amore tra l’attaccante partenopeo ed il club ligure. Ma Quagliarella ha davvero fatto bene a rifiutare la proposta della Juve? Il club bianconero ha messo sul piatto un contratto per sei mesi, da qui alla fine della stagione. Peccato, però, che con la Samp c’è una promessa con Ferrero per continuare almeno per un anno e mezzo. Tra le altre cose, appare chiaro che alla Juventus, lo spazio sarebbe stato davvero poco. Il ruolo di vice Morata gli avrebbe concesso pochi minuti in campo, al dispetto di un posto da titolare con il club di Ranieri. Una scelta ben ponderata, dunque, dettata, probabilmente, dalla voglia di continuare a calcare i campi della Serie A. La panchina dell’Allianz Stadium gli sarebbe stata stretta, meglio la continuità dello stadio Luigi Ferraris.

E a giorni potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto. Contatti pronti ad essere intensificati, le porte della sede di piazza Borgo Pila sono già spalancate.