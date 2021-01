Salta il colpo a centrocampo del Milan. Nulla da fare per l’arrivo in rossonero di Emmanuel Kouadio Koné.

Stefano Pioli dovrà farsene una ragione. La dirigenza del Milan, capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara, vede sfumare l’arrivo di Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista del Tolosa in cima alla lista dei desideri del club rossonero. Nulla da fare, il club francese ha ricevuto un’offerta migliore.

Calciomercato Milan, salta l’arrivo di Koné

Il Milan è da settimane affacciato sul mercato invernale per tamponare l’emergenza a centrocampo. I contatti con il Tolosa per il cartellino di Emmanuel Kouadio Koné sembravano positivi. Nelle ultime ore, però, c’è stato l’inserimento del Borussia Mönchengladbach. Il club tedesco ha messo sul piatto circa 9 milioni di euro. Il Milan, invece, era fermo alla richiesta dei francesi: 5 milioni di euro più uno di bonus. Sfuma, così, l’affare.

Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la trasmissione serale di calciomercato, ha svelato le ultime in merito: “Koné ha sempre avuto il Milan come priorità. I rossoneri, però, si sono rassegnati. La cifra stanziata dalla dirigenza per il colpo a centrocampo non superava i sei milioni. Ed i francesi chiedevano proprio la stessa cifra. Adesso testa a Simakan. Il milan crede di essere in pole position e spera di ridurre la distanza con lo Strasburgo”.