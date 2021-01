Il centrocampista Schöne dice addio al Genoa: l’ex Ajax tenterà di rilanciarsi lontano dal club rossoblù nel quale era stato accolto da re

Lasse Schöne e il Genoa hanno diviso le proprie strade. Il centrocampista ha risolto il suo rapporto con i grifoni, con cui aveva un contratto fino al termine della stagione. Il centrocampista ex Ajax in Italia ha fatto vedere poco del suo repertorio tecnico evidenziato con la maglia dei Lancieri nella Champions di due anni fa.

Il regista danese aveva nel suo contratto anche il rinnovo per un’ulteriore stagione legata alle presenze. In questo campionato però Schöne non ha mai contribuito alla causa della squadra rossoblù. Neppure un minuto per lui, che ora ripartirà in un altro campionato. O anche in Italia.

Il danese era arrivato in Italia un anno e mezzo fa accompagnato da tante speranze dei tifosi genoani che ne intravedevano un futuro beniamino. In realtà il suo passaggio a Genova è terminato in malo modo. Schöne nel passato campionato aveva comunque firmato 2 reti e 3 assist in 32 partite di serie A tuttavia non sufficienti a renderlo impermeabile da accuse. Il Genoa si aspettava di più da lui.

Genoa: risoluzione consensuale del contratto con Schöne

Il calciatore si guarderà ora intorno e avrà maggiore potere potendo contare sul fatto che chi si avvicinerà a lui non dovrà pagare un altro club per tesserarlo. La sua parentesi però è stata meno fruttuosa di quanto era lecito attendersi anche in virtù del giubilo iniziale. Erano stati diversi i tifosi di fede genoana che lo avevano accolto il giorno del suo arrivo. Schöne ha però già salutato tutti.

Il centrocampista dovrà recuperare il tempo perduto in questi primi mesi della nuova stagione per non perdere il posto in vista dei prossimi Europei ai quali dovrebbe partecipare con la maglia della Danimarca.