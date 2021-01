Il Genoa vuole rinforzare la difesa ed è vicina ad assicurarsi Sokratis Papastathopoulos: il difensore è in uscita dall’Arsenal

Sokratis Papastathopoulos potrebbe tornare in Italia, al Genoa, il club con cui si fece conoscere in serie A dodici anni fa. Il difensore dell’Arsenal a gennaio cambierà casacca. Il calciatore greco non è stato neppure registrato dai londinesi nella rosa per la Premier League e per trovare spazio pertanto sarà costretto a fare le valigie. Lo annuncio è arrivato dagli studi di Sky.

Per lui si è mosso il Genoa, che inizialmente ha sondato la possibilità di arrivare a un altro difensore di proprietà dell’Arsenal, Mustafi. L’idea di prendere Sokratis è arrivata proprio dopo i primi approcci per avere l’ex Sampdoria.

Sokratis avrebbe già dato il suo ok a un trasferimento al Genoa. I rossoblù dovranno però battere la concorrenza turca prima di riavere il difensore che nel 2010 abbandono i Grifoni per trasferirsi al Milan.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa, Sokratis Papastathopoulos ha posto i Grifoni in cima alle sue preferenze

Sokratis Papastathopoulos ha già lasciato aperto la porta. Secondo quanto riferisce ancora Sky, infatti, il difensore greco tornerebbe molto volentieri al Genoa e per questo motivo ha indicato ai suoi agenti di ascoltare la proposta dei rossoblù, che avranno una sorta di prelazione rispetto al Fenerbahce. Questa è infatti la corsia preferenziale riservata da Sokratis al Genoa. I liguri a parità d’offerta si aggiudicheranno il difensore.

LEGGI ANCHE >>> Rovella sempre più vicino alla Juventus, Portanova accetta il Genoa

Dal club del presidente Preziosi filtra pertanto ottimismo per la buona riuscita dell’operazione. Il Genoa propone un contratto di due anni e mezzo per rompere gli indugi e rinforzare il proprio pacchetto arretrato che in questo avvio di stagione ha evidenziato qualche perplessità di troppo.