Milan, il quadro infortuni in vista del Toro: chi torna e chi no

In vista della sfida contro il Torino, il Milan dovrà fare i conti con alcuni infortunati. Ancora positivi Krunic e Rebic. Non ci sarà Ibrahimovic.

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan si prepara al match contro il Torino per cercare di riprendere in maniera immediata la marcia verso lo scudetto. Pioli dovrà fare i conti con diversi indisponibili, ma trapela sostanziale ottimismo in vista delle prossime gare.

Procedendo per ordine, contro il Torino non ci sarà Ibrahimovic. A rivelarlo è stato lo stesso tecnico rossonero nel post partita di Milan-Juventus, ai microfoni di Sky. L’attaccante svedese proseguirà il suo lavoro di recupero in vista del 18° turno di Serie A.

Infortunati Milan, da valutare le positività di Rebic e Krunic

Non solo Ibrahimovic, Pioli non dovrebbe recuperare neanche Bennacer, fermo ai box per problemi fisici. Contro il Torino ci sarà spazio nuovamente per Tonali, reduce dalla squalifica rimediata nella sfida contro il Benevento, la quale ha impedito all’ex Brescia di scendere in campo.

Infine, sono attese novità anche su Rebic e Krunic, bloccati nelle ultime ore dalla positività al Covid. Le condizioni dei due rossoneri saranno valutate con calma nei prossimi giorni, ma difficilmente saranno a disposizione in vista della sfida di sabato contro il Torino.