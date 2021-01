Morata ha una data impostata in agenda: l’attaccante della Juventus non affretterà i tempi perché non vuole perdersi un match in particolare

Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Alvaro Morata pure nella partita con il Sassuolo. La Juventus ha dimostrato a Milano nella sfida di ieri sera contro il Milan che inizia a poter fare a meno dello spagnolo e di Cristiano Ronaldo, quasi uniche pedine gol dei bianconeri fino a poche settimane fa.

Adesso Pirlo ha trovato altre bocche di fuoco per cui può concedersi anche il lusso di consentire all’ex Atletico Madrid di smaltire al meglio i suoi fastidi fisici prima di tornare in campo. L’attaccante spagnolo non ci sarà neppure nella gara di domenica sera contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Per lui, rivela Goal, potrebbe configurarsi la possibilità di uno spezzone di partita mercoledì quando la Juventus affronterà il Genoa in Coppa Italia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, missione Morata: l’obiettivo è essere al top contro l’Inter

La data segnata in rosso nell’agenda della Juventus è il 17 gennaio. In quella giornata, la formazione di Pirlo si giocherà un’altra consistente fetta di possibilità per tornare a sperare nello scudetto. La vittoria con il Milan ha dato grossa fiducia ai bianconeri, che battendo anche l’Inter fra due settimane potrebbero riaprire definitivamente la corsa al primo posto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’utilità o inutilità di Ramsey: il tema tattico di Pirlo

Ecco dunque che i bianconeri hanno già varato il piano per poter disporre della migliore formazione possibile contro la formazione di Antonio Conte. Alvaro Morata in questo caso salterebbe il match con il Sassuolo per tornare a riassaporare il terreno di gioco in Coppa Italia contro la squadra di Ballardini, presentandosi con l’abito di gala nel confronto scudetto con l’Inter.