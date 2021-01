Juventus, Inter e Milan: sfida aperta non solo per lo scudetto ma anche per il calciomercato, con l’attaccante (gratis) che tutti vogliono

La sfida sul campo per lo Scudetto si fa incandescente: la sconfitta dell’Inter con la Sampdoria e il successo della Juventus sul Milan ha riaperto in maniera prepotente in gioco. Tutti in ballo, anche la Roma di Fonseca che vede la vetta lontana appena quattro punti. Campionato incerto ed emozionante come non si vedeva da tempo e basta poco per spostare gli equilibri.

Potrebbe avvenire a gennaio grazie al calciomercato dove tutte le big faranno qualcosa dando l’occhio però sempre al bilancio. Milan, Inter, Juventus, in rigoroso ordine di classifica, hanno bisogno di un attaccante e l’occasione giusta, per tutte, arriva dalla Francia e risponde al nome di Memphis Depay.

Inter, Juve e Milan su Depay: l’attaccante che può arrivare gratis

L’attaccante olandese è in scadenza di contratto con il Lione e non ha alcuna intenzione di rinnovare. L’addio è già scritto: Depay potrebbe già accordarsi con un altro club per trasferirsi gratis in estate e Inter, Juventus e Milan vogliono sfruttare l’occasione. Sfida difficile perché c’è anche il Barcellona sulle sue tracce, ma le italiane sono pronte all’assalto.

Tutte potrebbero farlo già a gennaio quando servirà però aprire il portafogli: il presidente del Lione Aulas è pronto a farlo partire subito, ma vuole un indennizzo economico di circa 10 milioni di euro. La battaglia è aperta: Depay subito o in estate, le tre italiane sono pronte alla sfida.