Il centrocampista del Cagliari Nandez ha rimediato una lunga squalifica dopo il rosso contro il Benevento di mercoledì

Conto salatissimo per Nandez, centrocampista del Cagliari, dopo l’espulsione rimediata contro il Benevento. Il calciatore uruguaiano è stato squalificato dal Giudice Sportivo per due turni e dunque sarà costretto a saltare le prossime due partite della sua squadra contro Fiorentina e Milan. Una vera e propria tegola per Di Francesco. Se è vero che il Cagliari ha ritrovato Nainggolan, va ricordato che, oltre a Nandez, mancherà per le prossime partite, per diversi mesi, anche Marko Rog, operato dopo l’infortunio al crociato. Nandez paga la sua leggerezza commessa contro il Benevento, errore costato il rosso – quello comportamentale – dettato dal risultato e dalle difficoltà della partita in quel particolare momento.

Il Cagliari perde Nandez

Due giornate di squalifica e non solo: il giocatore, infatti, ha anche rimediato un’ammenda pari a 5mila euro. Conferma ulteriore del fatto che l’arbitro Abbattista non ha tollerato il comportamento del centrocampista del Cagliari. Nel comunicato è specificato che i due turni di squalifica sono arrivati dopo che Nandez “ha rivolto all’arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione”.

Di Francesco, per le prossime due partite, dovrà reinventare il centrocampo. Servirà qualche idea per colmare le due pesanti assenze, quelle di Nandez e di Rog. La partita con la Fiorentina sarà fondamentale in chiave salvezza, così come quella contro la capolista Milan.