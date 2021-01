Quagliarella ha affidato a Instagram i suoi sentimenti doriani: resterà alla Sampdoria, la Juventus ora guarderà in altre direzioni

Fabio Quagliarella dice no alla Juventus e lo fa con un messaggio su Instagram attraverso cui rinnova il suo sì alla Sampdoria. Con i doriani, l’attaccante napoletano ha ormai intrapreso una storia d’amore intensa e ricca di gol.

Il calciatore ha riservato parole al miele per la piazza e soprattutto per la squadra. In blucerchiato, Quagliarella è arrivato nel 2016 quando ha chiuso la sua esperienza al Torino. Da quel momento in poi ha segnato 93 gol con i blucerchiati.

Nell’ultimo periodo era terminato nel mirino della Juventus. In bianconero avrebbe ritrovato Andrea Pirlo. Il suo trasferimento a Torino però non si consumerà. L’attaccante è intervenuto personalmente per vincolarsi ulteriormente ai colori doriani.

Quagliarella giura amore alla Sampdoria e allontana la Juventus

Il giuramento d’amore di Fabio Quagliarella è stato raccolto da Instagram, ormai punto nevralgico per i messaggi delle star di serie A. Il napoletano ha speso parole bellissime per il suo club: “Se hai dato tanto e ricevuto ancora di più, se ogni volta senti l’emozione che batte dentro il petto, vuol dire che ci sono legami più forti di tutto, che vanno oltre lusinghieri corteggiamenti, che mettono da parte la cronaca e rispettano la storia. Io penso, vivo e gioco così. #ForzaSamp”.

Un messaggio che testimonia e ribadisce il suo vincolo con la Sampdoria.

L’attaccante potrà dunque volgere lo sguardo al prossimo futuro. Il primo obiettivo che gli si pone di fronte sono i 100 gol con la maglia della Samp. Gliene mancano sette.

La Juventus può invece depennare uno degli obiettivi presenti sulla sua corposa lista. La squadra di Pirlo si sta muovendo in diverse direzioni per aggiungere un attaccante alla propria rosa. I nomi accostati recentemente sono quelli di Fernando Llorente, Graziano Pellè, Olivier Giroud e Leonardo Pavoletti. Profili simili e diversi da quello di Quagliarella.