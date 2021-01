L’Inter perde con la Sampdoria e resta a -1 dal Milan, bene Roma a 4 punti dalla vetta. Vincono anche Sassuolo, Atalanta e Lazio. Stasera rossoneri rimaneggiati con la Juventus

Doveva essere il turno dell’Inter e invece, aspettando Napoli–Spezia e Milan–Juventus, è stato quello della Roma. I nerazzurri, con Lukaku a mezzo servizio, finiscono ko a Genova contro la Sampdoria (in gol i due ex Candreva e Keita, De Vrij non basta) in una giornata nera nella quale sbagliano un rigore con Sanchez e riescono solo ad accorciare sul 2-1 finale. I giallorossi capitolini si portano a 3 punti dalla squadra di Conte, battendo 3-1 a domicilio il Crotone, grazie a un super Borja Mayoral.

Nella parte alta della classifica, successi importanti anche per Sassuolo che senza Berardi, costretto ad uscire nella prima frazione di gara, batte a fatica 2-1 un buon Genoa, Atalanta (3-0 facile targato colombiano, con reti di Muriel e Zapata, oltre a Gosens, su un Parma in caduta libera) e Lazio (2-1, grazie a Caicedo e Immobile, contro una Fiorentina privata di Ribery, nel primo tempo, per infortunio). Nelle zone calde della graduatoria, pareggiano 2-2 Bologna e Udinese e 1-1 il Torino che frena le ambizioni del Verona. All’ora di pranzo, il Benevento aveva battuto il Cagliari in Sardegna, mettendo nei guai i rossoblù e il tecnico Di Francesco.

Crollo dell’Inter e Roma sempre più vicina, aspettando Napoli-Spezia e il big match Milan-Juventus

I risultati del 16esimo turno, tra ora di pranzo e pomeriggio: Atalanta-Parma 3-0, Bologna-Udinese 2-1, Cagliari-Benevento 1-2, Crotone-Roma 1-3, Lazio-Fiorentina 2-1, Sampdoria-Inter 2-1, Sassuolo-Genoa 2-1, Torino-Verona 1-1. Napoli-Spezia ore 18.00, Milan-Juventus ore 20.45.

Classifica serie A, aggiornata dopo le partite delle ore 15 del 16esimo turno di campionato: Milan 37 (15), Inter 36 (16), Roma 33 (16), Sassuolo 29 (16), Napoli 28 (14), Atalanta 28 (15), Juventus 27 (14), Lazio 25 (15), Verona 24 (16), Benevento 21 (16), Sampdoria 20 (16), Bologna 17 (16), Udinese 16 (15), Fiorentina 15 (16), Cagliari 14 (16), Torino 12 (16), Parma 12 (16), Spezia 11 (15), Genoa 11 (16), Crotone 9 (16).