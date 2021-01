La Juventus punta Sergio Ramos del Real Madrid per rinforzare la rosa. Sul cartellino dello spagnolo, però, c’è l’inserimento di un’altra big europea.

La Juventus è già proiettata sul calciomercato, alla caccia di rinforzi per Andrea Pirlo. Il club bianconero è alla ricerca di innesti da piazzare in difesa, visti i diversi infortuni accorsi durante la stagione. Proprio per questo motivo, Fabio Paratici e Pavel Nedved hanno adocchiato il cartellino di Sergio Ramos.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Sergio Ramos – Juventus, c’è un ostacolo

Il difensore ha un contratto in scadenza con il club di Florentino Perez. A giugno 2021, infatti, rischia di lasciare gli spagnoli a parametro zero. Un’occasione ghiotta per diverse big europee che lo seguono con attenzione, tra cui appunto la Juventus. Tra i club più interessati, oltre ai bianconeri, ci sono anche Manchester City, Manchester United e Paris Saint-Germain. Il club parigino, secondo i media spagnoli, sarebbe in pole position per acquisire le prestazioni sportive del trentaquattrenne dei Blancos. Dall’Inghilterra, però, sorge un nuovo ostacolo che potrebbe beffare i bianconeri e tutte le altre pretendenti. Il Daily Mail rilancia l’inserimento del Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico dei Reds segue con attenzione la vicenda.

LEGGI ANCHE >>> Juventus: Morata ha un obiettivo e si è posto la data del rientro