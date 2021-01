C’è una statistica che premia il lavoro “sporco” dell’attaccante del Torino, Andrea Belotti, capitano e leader tecnico della sua squadra

Lo picchiano come possono, ai limiti del consentito, per rubargli palla o frenarlo nel momento decisivo. Ci riescono poche volte. Andrea Belotti è preso di mira dai difensori. Dall’inizio del campionato, è il calciatore in Serie A che ha subito il maggior numero di falli: 65. C’è un abisso col secondo posto occupato da De Paul e Zaccagni (47). L’attaccante del Torino “paga” la sua generosità e la sua grande capacità di difendere palla: è talmente bravo che costringe gli altri a fermarlo con le cattive. Ma ci riescono in parte. I suoi numeri sono comunque elevati: in questo campionato ha segnato 9 gol e fornito 4 assist. Del Torino è capitano, bandiera e leader tecnico. Per gli altri è difficile frenarne l’istinto e la generosa partecipazione alla manovra.

Belotti subisce troppi falli

Nessuno vuole fargli male sul serio, si tratta di piccoli interventi per condizionarne il rendimento. Sono 67 i falli che ha subito in totale dall’inizio del campionato. Belotti è unico nel suo ruolo: protegge palla, fa salire la squadra, crea spazi. Quest’anno ha anche imparato a servire i compagni con precisione. Sta diventando un attaccante completo e sta studiando in vista degli Europei. Inoltre conserva l’istinto killer: i 9 gol non sono troppi, ma sono tanti in relazione alle difficoltà della sua squadra.

Nella speciale classifica dei falli subiti rientrano anche Messias (41) del Crotone, Joao Pedro (40) del Cagliari e Palacio (39) del Bologna. Tutti trequartisti o giocatori di qualità e fantasia. L’unica eccezione è rappresentata da Belotti. Il primo attaccante centrale dopo di lui e Palacio è Lapadula, che di falli ne ha subito 28. Ronaldo? 18. Lukaku? 10. Forse perché nei confronti del primo c’è grande rispetto e il secondo non lo fermi neanche con le cattive.