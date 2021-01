L’agente Fabrizio De Vecchi ha raccontato in una lunga intervista i dettagli del caso Milik: dalle trattative con Atletico e Marsiglia a quelle con Roma e Juventus

Fabrizio De Vecchi è l’intermediario internazionale che si è occupato del caso Milik insieme al suo agente David Pantak e questa mattina ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo ‘AS’, svelando tutti i dettagli sul caso riguardante l’attaccante polacco, dalla sua situazione col Napoli alle trattative con Atletico, Marsiglia, Juventus e Roma: “Prima di parlare di Milik e del suo caso, voglio precisare che sono l’agente internazionale che sta lavorando con il calciatore e il suo procuratore Pantak da quasi un anno ormai. Abbiamo sempre lavorato insieme e stiamo cercando di trovare la migliore soluzione per tutti”.

Cos’è successo tra il calciatore e il Napoli?

“Arek ha riflettuto molto sul rinnovare o no con il club azzurro, si sentiva molto legato alla squadra e soprattutto alla città. Col tempo, però, è cresciuta in lui la voglia di vivere un’esperienza nuova, ha un’età nella quale è necessario fare scelte del genere. Credo sia un suo diritto”.

Quali sono i rapporti tra club e giocatore?

“Arek si è comportato sempre da vero professionista e lo sta facendo anche ora, allenandosi due volte al giorno. Non ha smesso un solo giorno di pensare al suo ritorno in campo, lo fa anche per la sua Nazionale e per non perdere gli Europei, anche se sento parlare del tema da tutti e spesso a sproposito. Il Napoli lo ha messo fuori rosa e ha svolto anche altre azioni che i nostri legali stanno valutando. Spesso, ho quasi la sensazione che il club preferisca perdere il giocatore a zero piuttosto che incassare cifre anche importanti in un momento di crisi come quello attuale, ma i rapporti con la società azzurra sono costanti, vedremo”.

Perché è saltata la trattativa con l’Atletico Madrid?

“La risposta è semplice, come capita spesso nel mercato. La trattativa con l’Atletico è saltata perché il Napoli non ha accettato l’offerta economica. Il Napoli chiede per Milik molti più soldi di quelli che l’Atletico in questo momento possa offrire”.

Milik, le verità di De Vecchi: Juventus, Roma, Atletico e Marsiglia

Quali altri club si sono mossi per lui a gennaio?

“Sa bene che un bravo agente non svela le sue carte, ma posso dire che per il mercato di gennaio si sono mossi alcuni top club della Premier League, Atletico Madrid e Marsiglia. Nessuno, però, è disposto ad offrire quello che richiede il Napoli”.

I colchoneros ci riproveranno per giugno?

“L’interesse dell’Atletico era molto importante, lo volevano subito. Non so cosa potrà succedere a giugno, il ragazzo è molto motivato e spera di tornare in campo quanto prima”.

Roma e Juventus sono stati i club più vicini a Milik nel mercato scorso…

“Il fatto che si siano interessate a lui dimostra il valore di Arek, non lo dico solo come agente. Entrambe furono molto vicine, ma le operazioni non si conclusero per ragioni diverse, alcune delle quali ancora difficili da comprendere. È qualcosa, però, che accade molto spesso nel mondo del calcio”.

Immagina un ritorno di fiamma di bianconeri e giallorossi?

“Non posso escluderlo, ma non sarò io a dirlo. Sono due grandi club e mi sembrerebbe normale un loro interesse per un calciatore importante come Arek”.