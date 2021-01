Arek Milik è lontanissimo dai progetti della SSC Napoli e di Gennaro Gattuso. L’attaccante polacco ha le valigie già pronte.

Arek Milik è diventato un problema. L’attaccante della SSC Napoli ha le valigie pronte da inizio stagione, dal momento della mancata partenza in estate. Proprio per questo, Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso l’hanno piazzato ai margini della rosa, fuori dal progetto tecnico partenopeo.

Calciomercato Napoli, Milik che fine farà?

Che fine farà Milik? A chiederselo sono in tanti, addetti ai lavori compresi. Forte dell’accordo con la Juventus, pronto ad accaparrarselo a fine stagione a parametro zero, il polacco non spinge per partire nella finestra invernale di calciomercato. Per il numero 99, il club partenopeo non abbassa le richieste. Anzi. Come riportato da Sky Sport, il club azzurro ha allontanato Marsiglia ed Atletico Madrid: entrambi i club, nelle ultime ore, avrebbero rilanciato ulteriormente per accaparrarsi il cartellino del polacco. Niente da fare. De Laurentiis non abbassa le pretese. Servono almeno dieci milioni di euro. A giugno, l’attaccante sarà libero di accasarsi dove più ritiene opportuno a parametro zero.

