Mauro Icardi potrebbe lasciare la Francia: per il Psg, il nuovo allenatore Pochettino pensa a Aguero. L’Italia aspetta Maurito?

Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia. Non è stata indimenticabile la sua avventura francese al Paris Saint-Germain, talmente difficile, soprattutto quest’anno, che il suo destino potrebbe cambiare già in estate. Lo scenario previsto è quello di un ritorno in Italia, in Serie A, il campionato che aveva abbandonato ma nel quale si era trovato bene, segnando con una certa continuità con la maglia dell’Inter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Icardi torna in Italia?

I giornalisti di Le 10 Sport raccontano del piano di Pochettino, nuovo allenatore del Psg, per l’attacco: l’ex tecnico del Tottenham, che da pochi giorni ha sostituito l’esonerato Tuchel sulla panchina dei parigini, starebbe pensando all’ingaggio di Sergio Aguero. Un giocatore che richiederebbe volentieri alla sua dirigenza e che potrebbe arrivare al Psg ritenendo conclusa la sua avventura al Manchester City.

LEGGI ANCHE >>> Inter, sondaggio in casa Lazio per il vice-Lukaku

A quel punto, in attesa di definire la situazione Kean, il destino di Icardi sarebbe in bilico. Difficile che l’attaccante argentino possa decidere di restare a Parigi nonostante la folta concorrenza. Per lui si aprirebbero varie ipotesi e tra queste ci sarebbe anche l’Italia. Facile pensare che, tra le squadre a lui interessate, possa esserci – eventualmente – anche la Juventus. I bianconeri cercano una punta e avevano pensato a lui già due estati fa. Magari, nel 2021, sarà la volta buona. Lo manda Pochettino.