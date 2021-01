L’Inter sonda Caicedo come alternativa a Lukaku. L’attaccante della Lazio è vicino alla Fiorentina, nerazzurri orientati a inserirsi

La sconfitta di Genova contro la Sampdoria senza Lukaku ha imposto per l’Inter la necessità di trovare sul mercato un alternativa all’attaccante belga. Antonio Conte non ha in rosa un’alternativa all’ex Manchester United, unico per la sua capacità di garantire fisicità all’attacco nerazzurro.

Contro la formazione di Claudio Ranieri, Lukaku è rimasto fuori e l’Inter ha riscoperto un malessere già accusato in passato: la difficoltà a sfondare. L’inutile gol nerazzurro è stato firmato da Stefan De Vrij sugli sviluppi di un calcio d’angolo e non su una azione manovrata da parte della squadra. Lukaku dunque ha un peso evidente nell’economia del gioco di Conte perché è in grado di procacciarsi come pochi altri in squadra la possibilità di colpire facendosi largo tra i difensori avversari.

L’Inter è la minaccia alla Fiorentina sulla strada di Caicedo

Secondo calciomercato.it, l’idea di mercato dell’Inter per completare la rosa con un’alternativa all’attaccante belga è Felipe Caicedo della Lazio. Il calciatore ecuadoriano ricorda per le sue movenze Lukaku.

Felipe Caicedo è già da temo nei radar della Fiorentina. I viola vogliono rinforzare il proprio settore offensivo acquistando il calciatore della Lazio che ha sempre evidenziato un impatto immediato nei momenti in cui è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi. Anche quest’altro aspetto ha fatto illuminare la lampadina ad Antonio Conte.

La Fiorentina, tuttavia, come raccontato a calciomercato.it è l’unica società che ha mosso passi concreti per l’attaccante ecuadoriano presentando alla Lazio un’offerta che si aggira sui 6 milioni di euro. La richiesta della società biancoceleste è di poco superiore. Per cui l’Inter dovrà affrettare i tempi se vuole inserirsi nella trattativa per Caicedo.