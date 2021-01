Tegola per van Juric. Il suo Verona perde due gioielli: entrambi salteranno la prossima gara di campionato.

Guai in vista per Ivan Juric. Il tecnico dell’Hellas Verona dovrà fare a meno di due pedine fondamentali per la prossima sfida di campionato contro il Crotone di Giovanni Stroppa. Il club veneto, infatti, ha due calciatori fermi ai box per infortunio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Verona, infortunati Veloso e Dawidowicz

Juric perde Miguel Veloso e Pawel Dawidowicz. Il centrompista è alle prese con un problema muscolare accusato già nella gara contro il Torino. Per il difensore, invece, si tratta di una ricaduta dopo i venti giorni di stop forzato di ottobre. Con un comunicato ufficiale apparso sui propri canali, la società ha fatto il punto sugli infortunati: “Hellas Verona FC comunica che Miguel Veloso e Pawel Dawidowicz si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche. Miguel Veloso: lesione muscolare di primo grado del soleo del polpaccio destro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore. Paweł Dawidowicz: affaticamento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno”.

LEGGI ANCHE >>> Infortunati Serie A: allarme Calhanoglu, caviglia ko. Recupera Spinazzola