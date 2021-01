José Juan Macias è pronto ad approdare alla Juventus, dalla Spagna sono sicuri che il nuovo Aguero sia ad un passo dai bianconeri, pronti a chiudere

Sarà José Juan Macias il colpo di mercato per la Juventus del futuro. Dalla Spagna sono sicuro e come riporta ‘ichajes.net’, il calciatore messicano andrà a rafforzare il reparto offensivo della compagine bianconere. Una trattativa, comunque, che non dovrebbe chiudersi subito.

Il 21enne, in Sudamerica, viene paragonato ad Aguero, non solo per la somiglianza fisica, ma anche nel modo di giocare. Un attaccante brevilineo, agile nei dribbling e con ottima padronanza del pallone. Con le debite proporzioni, proprio come l’argentino.

Macias l’investimento del futuro per l’attacco della Juventus: per il 21enne pronti 10 milioni di Euro

Il classe 1999 gioca attualmente nel Chivas Guadalajara ed ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Per portarlo a Torino, potrebbe bastare un investimento intorno ai 10 milioni di Euro, valutazione non eccessiva per un giovane talento che ha tutte le carte in regola per sfondare, anche in Europa.

Nonostante la giovane età, il messicano ha già totalizzato 5 presenze con la nazionale del proprio Paese, realizzando anche 4 gol. Accostato anche al Napoli, il giovanotto di belle speranze, ex Leon, ha anche segnato 5 reti in 15 partite nella Liga MX.