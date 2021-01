Conte ha individuato il prossimo obiettivo dell’Inter: è Leandro Paredes. L’argentino ha tutte le caratteristiche tecniche ed è cedibile per il PSG.

L’Inter, guidata dall’allenatore Antonio Conte, ha individuato il prossimo ambizioso obiettivo di mercato. Si tratta del mediano argentino in forza al PSG Leandro Paredes, giocatore che riporta tutte le caratteristiche che il tecnico pugliese cerca, compresa l’abilità nell’interpretare contemporaneamente la doppia fase, prerogativa dei centrocampisti “alla Conte”.

Pochettino, nuovo allenatore del Paris Saint Germain, squadra di cui Paredes fa parte ad oggi, non sembra intenzionato ad intralciare la trattativa, anzi: Leandro è cedibile. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, che dipinge anche uno scenario di mercato a dir poco intrigante. Si parlerebbe infatti di un “triangolo” che coinvolgerebbe, oltre ai milanesi e ai parigini, anche i londinesi del Tottenham. I francesi sono alla ricerca di un grande colpo per accontentare il nuovo manager, un colpo che ha un nome ed un cognome: Dele Alli, ex pupillo proprio di Pochettino.

Ecco come si chiuderebbe il triangolo di mercato

Questo eventuale trasferimento lascerebbe il Tottenham con un buco nel ruolo di centrocampista offensivo, buco che potrebbe essere coperto da Christian Eriksen, il cui ritorno non sarebbe osteggiato da Mourinho e tantomeno dalla tifoseria Spurs, ancora affezionata al danese che non ha trovato fortuna in Italia, per usare eufemismi.

A chiudere la complicata operazione di intermediazione resterebbe il trasferimento più semplice, ovvero quello che porterebbe Paredes alla corte di Conte, che già lo aveva richiesto ai tempi del Chelsea. Si aspettano sviluppi.