Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato il prossimo match di campionato in conferenza stampa.

Buone notizie per Andrea Pirlo. Dopo la vittoria contro il Milan di Stefano Pioli, i bianconeri vogliono continuare sulla falsariga delle ultime uscite per provare ad agganciare le prime della classifica generale di Serie A. I piemontesi saranno impegnati, domani sera alle 20:45, contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Pirlo sugli infortunati

Andrea Pirlo, alla vigilia del match contro la squadra emiliana, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro i ragazzi di De Zerbi: “Come sta Morata? Si è allenato a parte, ma ha fatto qualcosa in più rispetto agli ultimi giorni. Lo valuteremo domani mattina, se può venire in panchina a darci una mano perché no. Sul mercato non dico niente, non abbiamo un problema attaccante. Se ci saranno opportunità valuteremo”.

Su Federico Chiesa ha, poi, affermato: “Chiesa sta bene. Ha avuto un piccolo problema all’anca, per questo ha chiesto di uscire l’altra sera contro il Milan. Gli si era bloccata l’anca ma adesso, per fortuna, è tutto a posto, siamo riusciti a recuperarlo”.